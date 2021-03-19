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Спортивные новости

Гаджиев не исключил, что Хабиб возобновит карьеру

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о том, что чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру.

По мнению Гаджиева, президент UFC через некоторое время попытается вновь убедить россиянина вернуться в спорт.

«Хабиб все равно будет на передовой, будет приезжать на турниры. Где-то в какой-то полусерьезной или серьезной форме этот разговор в любом случае встанет. Уайт просто подвел некоторую черту под большим количеством новостей, которые были в последнее время», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Президент AMC Fight Nights отметил, что Нурмагомедов может вернуться в смешанные единоборства (MMA), если вновь захочет испытать эмоции от поединков.

«Но если говорить про здравый смысл, особо в этом смысла нет, свое место в истории мирового ММА Хабиб получил раз и навсегда, а подготовка к поединку занимает довольно много времени», — сказал Гаджиев.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. При этом Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил UFC за возможность проявить себя.

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