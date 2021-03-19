Стала известна возможная дата третьего поединка Макгрегор — Порье

Поединок между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье может пройти 10 июля, сообщает журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

По мнению журналиста, стороны не успеют согласовать все условия контракта к маю, а 12 июня пройдет реванш между чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейредо и мексиканцем Брендоном Морено.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее глава UFC Дана Уайт поделился мнением о причинах поражения Макгрегора в поединке против Порье.