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Спортивные новости

Тренер сборной России по регби поделился ожиданиями от игры с Грузией

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Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс рассказал об ожиданиях от матча третьего тура чемпионата Европы против национальной команды Грузии.

«Мы долго готовились к матчу и чувствуем себя уверенно. Шесть недель назад в Тбилиси была очень упорная игра, но всякий матч складывается по-разному. Грузия — фаворит квалификации к Кубку мира, однако мы намерены показать все что способны и смотрим в вперед с оптимизмом», — передает слова Джонса корреспондент «Газеты.Ru».

Также тренер рассказал, что команда лишилась двух ключевых игроков в схватке — Кирилла Готовцева и Виктора Гресева.

«Это большие потери, но мы готовили целую группу форвардов и готовы дать шанс молодым. Степан Серяков, Роман Ходин и Герман Силенко готовы к матчам на международном уровне и они докажут это в субботу. Команда чувствует себя комфортно и проделает хорошую работу», — отметил Джонс.

Встреча Россия — Грузия пройдет 20 марта в Калининграде на одноименном стадионе. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

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