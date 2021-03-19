Тренер сборной России по регби поделился ожиданиями от игры с Грузией

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс рассказал об ожиданиях от матча третьего тура чемпионата Европы против национальной команды Грузии.

«Мы долго готовились к матчу и чувствуем себя уверенно. Шесть недель назад в Тбилиси была очень упорная игра, но всякий матч складывается по-разному. Грузия — фаворит квалификации к Кубку мира, однако мы намерены показать все что способны и смотрим в вперед с оптимизмом», — передает слова Джонса корреспондент «Газеты.Ru».

Также тренер рассказал, что команда лишилась двух ключевых игроков в схватке — Кирилла Готовцева и Виктора Гресева.

«Это большие потери, но мы готовили целую группу форвардов и готовы дать шанс молодым. Степан Серяков, Роман Ходин и Герман Силенко готовы к матчам на международном уровне и они докажут это в субботу. Команда чувствует себя комфортно и проделает хорошую работу», — отметил Джонс.

Встреча Россия — Грузия пройдет 20 марта в Калининграде на одноименном стадионе. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.