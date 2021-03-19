Гончаренко может возглавить «Краснодар» после ухода из ЦСКА

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
0:1
закончен
КраснодарДинамо М
2:3
закончен
Спартак МУрал
5:1
закончен
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
3:0 (ДВ)
закончен
Мольде Гранада
2:1
закончен
Шахтёр Д Рома
1:2
закончен
Арсенал Олимпиакос
0:1
закончен
Рейнджерс Славия П
0:2
закончен
Милан Манчестер Юнайтед
0:1
закончен
Янг Бойз Аякс
0:2
закончен
Вильярреал Динамо К
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:4
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
1:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
2:3 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
1:2
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
5:1
закончен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
85:68
закончен
Футбол / Жеребьевка еврокубков
Определены пары 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
1:3
2 тайм
СочиТамбов
5:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
23:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
23:00
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
22:30
Италия / Серия А
ПармаДженоа
22:45
Испания / Примера
БетисЛеванте
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
3:0
2 период
Ак БарсСалават Юлаев
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Эстерсунд
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
08:00
ТомьФакел
11:00
ЕнисейАкрон
13:00
ОренбургКраснодар-2
13:00
Спартак-2Алания
14:00
ИртышВолгарь
14:00
ТекстильщикНефтехимик
15:00
Динамо-БрянскКрылья Советов
15:00
ЧертановоШинник
15:00
Нижний НовгородТорпедо М
16:00
ЧайкаБалтика
16:00
Франция / Лига 1
МетцРенн
15:00
НиццаМарсель
19:00
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
15:00
ДеснаДнепр-1
18:00
ВорсклаОлимпик Д
20:30
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
16:00
СельтаРеал Мадрид
18:15
УэскаОсасуна
20:30
ВальядолидСевилья
23:00
Италия / Серия А
КротонеБолонья
17:00
СпецияКальяри
20:00
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
17:30
КёльнБоруссия Д
17:30
Айнтрахт ФУнион
17:30
БаварияШтутгарт
17:30
Шальке-04Боруссия М
20:30
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
17:00
АвангардМеталлург Мг
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
20:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
20:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
21:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Гончаренко может возглавить «Краснодар» после ухода из ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть свой пост. По информации «Чемпионата», следующим местом работы белорусского специалиста может стать «Краснодар», который сейчас возглавляет Мурад Мусаев.

Как утверждает источник, Гончаренко является главным кандидатом на замену Мусаева, под руководством которого «быки» показывают неудачные результаты в нынешнем сезоне. Так, «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов и выбыл из Лиги Европы по итогам первого раунда, уступив загребскому «Динамо». В Российской премьер-лиге (РПЛ) южане занимают девятое место после 23 туров и, имея в своем активе 34 очка, отстают от лидирующего «Зенита» на 14 баллов.

Отмечается, что в кандидатуре Гончаренко также заинтересован лично владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. При этом смена тренера произойдет только по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера ЦСКА, который на данный момент занимает Гончаренко, может занять Ивица Олич. По информации СМИ, хорватский специалист при удачном исходе переговоров возглавит армейцев в ближайшие дни.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.