Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в зачете Кубка наций

Мужская сборная России заняла четвертое место в зачете Кубка наций сезона-2020/21. Таким образом, россияне, набрав 6833 балла, сохранили максимальную квоту в количестве шести спортсменов в личных гонках на следующий сезон.

Победителем Кубка наций стала национальная команда Норвегии. В тройку лидеров также вошли мужские сборные Франции и Германии. Пятерку лучших замкнули биатлонисты Швеции.

Последняя гонка, которая входит в зачет Кубка наций, состоялась сегодня, 19 марта. По итогам спринта на 10 км победу одержал итальянец Лукас Хофер. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший 11-м. Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили, занявшие 64-е и 68-е места соответственно, в гонку преследования не пробились.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону потеряла полную квоту в Кубке мира.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины. Итоговый зачет

1. Норвегия — 8061.

2. Франция — 7298.

3. Германия — 6978.

4. Россия — 6833.

5. Швеция — 6775.

6. Италия — 6003.