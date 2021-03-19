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Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
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Спортивные новости

Девушка-боец упала в обморок на взвешивании перед турниром UFC

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Боец смешанных единоборств, представительница Литвы Юлия Столяренко не смогла пройти процедуру взвешивания перед своим боем против американки Джулии Авилы в рамках турнира UFC Fight Night, который пройдет 20 марта в Лас-Вегасе.

Поднявшись на весы, Столяренко дважды пошатнулась, а затем упала на пол, ударившись головой о пресс волл. К девушке мгновенно подбежали сотрудники UFC. Убедившись, что Столяренко пришла в себя, организаторы позволили ей вновь встать на весы. Однако при повторной попытке спортсменка вновь упала в обморок, после чего ее унесли на носилках, а затем отправили в больницу. О состоянии здоровья 27-летней литовки подробностей нет, однако отмечается, что она находится в сознании.

Ее бой в легчайшей весовой категории с Авилой отменен. Для Столяренко этот поединок должен был стать вторым в UFC. Свою дебют в промоушене литовка провалила, проиграв россиянке Яне Куницкой в августе 2020 года. Всего в своей карьере MMA спортсменка провела 15 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения. Еще два боя завершились вничью.

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