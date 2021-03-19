«Сочи» со счетом 5:0 разгромил аутсайдера РПЛ и обогнал ЦСКА

«Сочи» на своем поле одержал крупную победу над «Тамбовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе южан авторами забитых мячей стали оформивший дубль Антон Заболотный, Сергей Терехов, а также Александр Руденко и Максим Барсов, для которых эти голы стали дебютными в Премьер-лиге.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Сочи» набрал 40 очков и поднялся на четвертую строчку, сравнявшись с московским «Локомотивом». При этом по дополнительным показателям южане оказались выше столичного ЦСКА. От лидирующего «Зенита» сочинцы отстают на восемь баллов. Что касается «Тамбова», то «волки» потерпели свое десятое поражение в последних 11 матчах. С 13 очками тамбовчане по-прежнему замыкают турнирную таблицу РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Тамбов» (Тамбов) — 5:0

Голы: 1:0 — Заболотный — 45+2, 2:0 — Терехов — 55, 3:0 — Руденко — 74, 4:0 — Заболотный — 80, 5:0 — Барсов — 90