«Химки» обыграли «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ

Подмосковные «Химки» в гостях одержали победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Игоря Черевченко.

В составе победителей авторами забитых мячей стали реализовавший пенальти Резиуан Мирзов, а также Павел Могилевец и Илья Кухарчук.

У казанцев единственным голом отметился Джордже Деспотович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Краснодар». Беспроигрышная серия подмосковного клуба насчитывает уже десять матчей подряд. Примечательно, что началась она как раз с победы над «Рубином» в матче 14-го тура (2:0). Подопечные Леонида Слуцкого остались на восьмой строчке с 37 баллами и не смогли приблизиться к еврокубковой зоне.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

«Рубин» (Казань) — «Химки» (Химки) — 1:3

Голы: 0:1 — Мирзов (пенальти) — 20, 0:2 — Могилевец — 28, 1:2 — Деспотович — 42, 1:3 — Кухарчук — 75