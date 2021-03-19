ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии

Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Джон Гилмор, Андрей Светлаков, Артем Блажиевский и Максим Шалунов, который также записал на свой счет результативную передачу.

У «железнодорожников» единственным голом отметился Егор Коршков, отличившийся во второй половине третьего периода.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, красно-синие сравняли счет в серии — 1-1. Третья встреча состоится в Ярославле 21 марта.

КХЛ. Плей-офф. Запад. 1/2 финала. 2-й матч

ЦСКА (Москва, Россия) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Гилмор (Шалунов) — 06:32 5x4

2:0 — Шалунов (Окулов, Мамин) — 08:57

3:0 — Светлаков (Телегин, Робинсон) — 30:04

3:1 — Коршков (Осипов, Иванов) — 50:31

4:1 — Блажиевский (Андронов, Карнаухов) — 57:25 en