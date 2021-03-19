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Спортивные новости

ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии

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Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Джон Гилмор, Андрей Светлаков, Артем Блажиевский и Максим Шалунов, который также записал на свой счет результативную передачу.

У «железнодорожников» единственным голом отметился Егор Коршков, отличившийся во второй половине третьего периода.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, красно-синие сравняли счет в серии — 1-1. Третья встреча состоится в Ярославле 21 марта.

КХЛ. Плей-офф. Запад. 1/2 финала. 2-й матч
ЦСКА (Москва, Россия) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Гилмор (Шалунов) — 06:32 5x4
2:0 — Шалунов (Окулов, Мамин) — 08:57
3:0 — Светлаков (Телегин, Робинсон) — 30:04
3:1 — Коршков (Осипов, Иванов) — 50:31
4:1 — Блажиевский (Андронов, Карнаухов) — 57:25 en

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