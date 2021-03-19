Алексей Миранчук может не сыграть за сборную Россию в Сочи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о кадровых проблемах, с которыми может столкнуться команда в ближайших мартовских матчах в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Специалист подчеркнул, что сборная может не досчитаться защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова и полузащитника французского «Монако» Александра Головина, которых их клубы могут не отпустить в расположение своих национальных команд из-за коронавирусных ограничений. При этом Жиров, вероятно, пропустит весь мартовский сбор, а Головин не сможет сыграть в Сочи в матче против сборной Словении. Во время общения с журналистами Черчесов подчеркнул, что российская команда по той же причине может не досчитаться и хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Вы знаете, что Жиров не может с нами полететь в Словакию. Есть некоторые вопросы по Головину и Миранчуку, смогут ли они приехать в Россию на домашний матч. Этими вопросами занимаются в Российском футбольном союзе, они ведут переписку с международными федерациями», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В рамках отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.