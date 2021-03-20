Боец Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от жеребьевки ЛЧ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
0:1
закончен
КраснодарДинамо М
2:3
закончен
Спартак МУрал
5:1
закончен
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
3:0 (ДВ)
закончен
Мольде Гранада
2:1
закончен
Шахтёр Д Рома
1:2
закончен
Арсенал Олимпиакос
0:1
закончен
Рейнджерс Славия П
0:2
закончен
Милан Манчестер Юнайтед
0:1
закончен
Янг Бойз Аякс
0:2
закончен
Вильярреал Динамо К
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:4
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
1:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
2:3 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
1:2
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
5:1
закончен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
85:68
закончен
Футбол / Жеребьевка еврокубков
Определены пары 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
1:3
закончен
СочиТамбов
5:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
1:2
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
0:4
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаДженоа
1:2
закончен
Испания / Примера
БетисЛеванте
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
4:1
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
0:1
2 период
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
1:0
перерыв
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:3
перерыв
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Гонка преследования. 12.5 км мужчины
online
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Эстерсунд
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
16:00
СельтаРеал Мадрид
18:15
УэскаОсасуна
20:30
ВальядолидСевилья
23:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
08:00
ТомьФакел
11:00
ЕнисейАкрон
13:00
ОренбургКраснодар-2
13:00
Спартак-2Алания
14:00
ИртышВолгарь
14:00
ТекстильщикНефтехимик
15:00
Динамо-БрянскКрылья Советов
15:00
ЧертановоШинник
15:00
Нижний НовгородТорпедо М
16:00
ЧайкаБалтика
16:00
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
15:00
ДеснаДнепр-1
18:00
ВорсклаОлимпик Д
20:30
Франция / Лига 1
МетцРенн
15:00
НиццаМарсель
19:00
Италия / Серия А
КротонеБолонья
17:00
СпецияКальяри
20:00
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
17:30
КёльнБоруссия Д
17:30
Айнтрахт ФУнион
17:30
БаварияШтутгарт
17:30
Шальке-04Боруссия М
20:30
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
17:00
АвангардМеталлург Мг
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
20:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
21:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Боец Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от жеребьевки ЛЧ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Жестокая жеребьевка», — написал он в сториз Instagram.

Победитель встречи между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ» поспорит за выход в финал с победителем противостояния «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд), а сильнейший в паре «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль» (Англия) сыграет в 1/2 финала с «Порту» (Португалия) или с лондонским «Челси».

Напомним, 19 марта глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом. После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на новость об официальном завершении карьеры Хабиба.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.