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Спортивные новости

Трусова поделилась впечатлениями от тренировок под руководством Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от тренировок под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает Dagens Nyheter.

«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он часто придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — сказала спортсменка.

Напомним, Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, с которой она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, бронзовой медалисткой европейского первенства и второй на национальном чемпионате, летом 2020 года.

Вместе с Плющенко она стала лучшей на двух этапах Кубка России, стала четвертой на московском этапе Гран-при и завоевала бронзу на чемпионате России.

27 октября 2019 года Трусова установила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 163,78 балла.

Ранее Трусова высказала свою точку зрения о роли женщин в современном мире.

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