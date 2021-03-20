Стал известен клуб, в котором Буффон хочет завершить карьеру

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в итальянской «Парме», передает Todo Fichajes.

Напомним, голкипер начинал в «Парме» свою профессиональную карьеру, защищая цвета клуба с 1995 по 2001 год. Интересно, что туринский «Ювентус» заплатил пармезанцам за Буффона €52 млн. Эта сумма на тот момент стала самой большой в истории футбола, которая была заплачена за вратаря.

В составе «Пармы» Буффон стал обладателем Кубка УЕФА. С «Ювентусом» он десять раз становился чемпионом Италии, а в сезоне-2006/2007 выиграл со «старой синьорой» Серию Б, куда она была отправлена после скандала с договорными матчами.

В 2006 году Буффон стал чемпионом мира, пропустив за турнир всего два мяча.

В сезоне-2018/2019 вратарь выступал за французский «ПСЖ», став победителем Лиги 1. Лига чемпионов — единственный крупный турнир, который не покорился Буффону.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место, набрав 55 очков.

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