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Спортивные новости

Жириновский предложил наградить судей, отказавшихся преклонить колено перед матчем ЛЧ

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский предложил наградить российских судей, отказавшихся преклонить колено перед матчем Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева.

«Все, кто виноват перед черными, перед неграми, вставайте на колено хоть каждый день. Русские ни в чем не виноваты. Мы их всегда защищали и спасали», — сказал Жириновский в эфире «Радио Комсомольская Правда».

Напомним, футболисты преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter. Организация возникла в ответ на убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не предусмотрены дисциплинарные взыскания в случае, если игроки, тренеры или официальные лица не хотят преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Ранее бригада Карасева отказалась преклонять колено на игре «Ман Сити» и «Боруссии».

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