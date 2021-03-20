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Спортивные новости

Невеста лыжника Большунова может завершить карьеру

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Лыжница Анна Жеребятьева, невеста Александра Большунова, может завершить спортивную карьеру, передает «Спорт день за днем».

«Сможет ли Анна выступить в следующем сезоне? Трудно сказать. Это они будут уже решать на семейном совете. Думаю, они уже дальше сами решат, будет Анна выступать или не будет», — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Также Бородавко отметил, что у Жеребятьевой обострилась травма позвоночника, а боль не проходит, она появляется во время нагрузок, во время гонки.

Напомним, свадьба пары запланирована на 24 апреля.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу. Лучший результат Жеребятьевой — десятое место на этапе в Отепя в гонке на 10 километров в сезоне-2018/19.

Ранее Большунов объяснил отказ от общения с прессой после спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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