Акинфеев подарил свой вратарский свитер актеру Бурунову

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram опубликовал совместную фотографию с известным российским актером театра и кино Сергеем Буруновым.

Голкипер «армейцев» подарил Бурунову свой вратарский свитер с автографом.

Ранее Бурунов говорил, что стал поддерживать московский ЦСКА после роли в сериале «Полицейский с Рублевки». А любимым игроком называл Акинфеева.

В матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» Акинфеев обновил рекорд Лиги по отбитым пенальти. В самом конце первого тайма вратарь ЦСКА отразил удар с 11-метровой отметки от Артема Дзюбы. Этот пенальти стал 20-м, с которым справился капитан армейцев. Свой первый пенальти он отбил в 2003-м году в дебютном матче за красно-синих в РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0). Тогда Акинфееву не смог забить Андрей Каряка.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Акинфеев обновил рекорд РПЛ.