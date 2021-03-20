IFFHS признала «Барселону» лучшим клубом десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших клубов десятилетия по суммарному количеству баллов, набранных за этот период в клубном мировом рейтинге IFFHS.

Первое место в рейтинге занимает испанская «Барселона», у которой в активе 2877 очков. На втором месте значится также представляющий Испанию «Реал» — 2782, а третье место занимает немецкая «Бавария» — 2594. Далее идут «ПСЖ», «Атлетико», «Ювентус», «Челси», Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

За последние 10 лет «Барселона» шесть раз становилась чемпионом Испании, пять раз выигрывала Кубок страны и по два раза праздновала победу в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне «Барселона» пока идет второй в чемпионате Испании и уже вылетела из Лиги чемпионов.

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