«Ротор» намерен пригласить вместо Хацкевича Семина

Руководство волгоградского «Ротора» предложит 73-летнему российскому тренеру Юрию Семину занять пост главного тренера команды. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Вариант с Семиным один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», – сказал один из источников издания. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Семину может поступить уже в ближайшее время.

19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года. Генеральный директор клуба Андрей Рекечинский заявил, что решение от увольнении белоруса было принято, чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах чемпионата России и решить поставленную задачу на сезон.

В настоящее время волгоградцы занимают 13-е место в РПЛ и ведут упорную борьбу за выживание.

Ранее сообщалось, что Хацкевич ничего не знает о своем увольнении из «Ротора».