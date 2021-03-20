Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Второй звездой игрового дня назван форвард «Вегаса» Макс Пасиоретти, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелеса». Третьей звездой стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забросивший победную шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и стал первой звездой встречи. Интересно, что все три шайбы на свой счет записали российские игроки. За «синерубашечников» точным броском отметился Артемий Панарин, который отличается в третьем матче подряд после своего незапланированного отпуска.

Овечкин отличается в пятом матче подряд. Форвард забрасывал шайбы в двух матчах с «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также в противостоянии с «Баффало Сэйбрз». В текущем сезоне российский форвард сыграл в 26 встречах, набрав 25 очков (14+11).

Ранее сообщалось, что Овечкин отличился в пятом матче подряд.