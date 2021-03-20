Испанская модель рассказала об отношениях с Павлом Мамаевым

Испанская модель Ирен Гарсия Морено заявила, что верит в совместное будущее с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные», — сказала Гарсия Морено в интервью Sport24.

Ранее жена футболиста Алана Мамаева упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения Аланы Мамаевой. 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с «Ростовом» в Марбелье. Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила.

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