Официально: иностранцев не пустят на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет, оргкомитет Игр-2020, а также власти Токио и Японии провели онлайн-совещание, в ходе которого было принято окончательное решение о недопуске иностранных зрителей на Олимпиаду.

Болельщикам из-за рубежа, уже купившим билеты на соревнования, будут возвращены деньги, говорится в пресс-релизе МОК.

«В настоящее время Япония не позволяет иностранцам въезжать в страну. Им разрешат, как только ситуация улучшится. Я не думаю, что ситуация быстро улучшится до такой степени, что мы сможем их принять», — сказал генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тоширо Муто.

«Мы сожалеем, что фанаты со всего мира не смогут приехать на Игры в Токио, но безопасность превыше всего. Мы с уважением относимся к решению властей Японии и согласны с ним», — заявил глава МОК Томас Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также японское правительство объявило о том, что откажется от услуг иностранных волонтеров. Только люди владеющие редкими иностранными языками могут рассчитывать на получение разрешения на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что МОК согласовал форму российских спортсменов на Олимпиаде-2020.