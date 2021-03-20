Левандовски сделал хет-трик за 22 минуты матча со «Штутгартом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик за 22 минуты матча 26-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом».

Лучший футболист мира 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) поразил ворота оппонентов на 17-й, 23-й и 39-й минутах встречи.

После первого тайма действующие обладатели Кубка чемпионов ведут со счетом 4:0, еще один гол на свой счет оформил Серж Гнабри с передачи Лероя Сане.

Для Левандовского случившийся хет-трик стал 13-м за карьеру в матчах немецкого чемпионата, сообщает GracenoteLive. По этому показателю поляк вышел на второе место, уступая лишь Герду Мюллеру, который 32 раза смог забить три мяча в одном матча чемпионата Германии.

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