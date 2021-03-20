Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет против «Милана». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в Twitter.
30-летний форвард не попал в заявку клуба на предстоящий матч из-за повреждения.
Напомним, что по информации «СЭ» футболист может пропустить три ближайших встречи «Фиорентины», однако сам клуб никак не комментировал данную информацию, не предоставив также информацию о сроках его восстановления и лечения.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин сыграл три матча, не отметившись результативными действиями. Всего в Серии А россиянин провел 79 минут и заработал одну желтую карточку.
Ранее сообщалось, что новый тренер московского ЦСКА Ивица Олич вскоре получит рабочую визу.
�� | SQUAD LIST— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 20, 2021
I convocati viola per #FiorentinaMilan | The viola players to face @acmilan
Powered by @Tires_Tomket #Fiorentina �� #ForzaViola#FIOvMIL pic.twitter.com/FgQu2qHblP