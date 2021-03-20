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Спортивные новости

Новый тренер ЦСКА Олич получит рабочую визу в Россию 22 марта

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Новый тренер московского ЦСКА Ивица Олич вскоре получит рабочую визу. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, хорватский специалист завершит процесс оформления документов утром 22 марта. На следующий день у него запланирована первая тренировка на базе армейского клуба в Ватутинках.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

Ранее Владимир Жириновский предложил наградить бригаду арбитра Сергея Карасева за отказ встать на колено на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).

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