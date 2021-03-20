Новый тренер ЦСКА Олич получит рабочую визу в Россию 22 марта

Новый тренер московского ЦСКА Ивица Олич вскоре получит рабочую визу. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, хорватский специалист завершит процесс оформления документов утром 22 марта. На следующий день у него запланирована первая тренировка на базе армейского клуба в Ватутинках.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

Ранее Владимир Жириновский предложил наградить бригаду арбитра Сергея Карасева за отказ встать на колено на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).