«Питтсбург» без Малкина одолел «Нью-Джерси» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джейк Гюнцель.

У проигравшей команды единственный гол на счету Кайла Палмьери, которому ассистировали Сами Ватанен и Веспер Братт.

Российский нападающий «Пенс» Евгений Малкин в игре участия не принимал.

После этого успеха подопечные Майка Салливана набрали 39 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Дьяволы» с 24 очками идут на предпоследнем месте.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена изменить принцип распределения мест в таблице конференций по итогам регулярного чемпионата.