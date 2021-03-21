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Спортивные новости

Один из лидеров сборной Словакии рискует пропустить матч с Россией

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Словацкий хавбек итальянского «Наполи» Станислав Лоботка заболел ангиной, передает сайт команды.

«Станислав Лоботка после осложнения экссудативной ангины сегодня утром перенес дренирование гнойной миндалины. Игрок уже вернулся домой», — говорится в сообщении.

Напомним, национальная команда Словакии сыграет со сборной России 30 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет с ноября по декабрь в Катаре. Лоботка был вызван в состав сборной. За свою страну полузащитник провел 22 матча, забив три мяча. С 2017 по 2020 год он выступал за испанскую «Сельту».

Также Словакии предстоит сыграть с Кипром и Мальтой.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает пятое место, набрав 50 очков. «Интер», который лидирует в турнире, имеет в активе 65 баллов.

Ранее футболист клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» (Самара) Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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