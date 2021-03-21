РФС отстранил на две игры арбитра VAR, который работал на матче «Ростов» — «Химки»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на две игры арбитра VAR Ивана Сиденкова, который работал на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Химки», передает «Спорт-Экспресс».

«Судьи, работавшие с VAR, ошиблись. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру», — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, на 73-й минуте матча судьи не засчитали гол игрока ростовчан Али Соу из-за офсайда, который арбитры зафиксировали ошибочно. Химчане победили со счетом 1:0.

После матча «Ростов» обратился в судейский комитет РФС.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает седьмое место, набрав 37 очков. «Химки» расположились на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

Ранее волгоградский «Ротор» объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера.