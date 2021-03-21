Вратарь «Далласа» Худобин признан первой звездой матча с «Детройтом»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Детройт».

Встреча закончилась со счетом 3:0.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, отразивший 21 бросок, признан первой звездой матча. Второй звездой стал Таннер Керо, а третьей — Тай Делландре. Они набрали по два очка (1+1).

В своем дивизионе «Даллас» занимает шестое место, набрав 27 баллов. «Детройт» располагается на восьмой строчке, имея в активе 24 очка.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса команды играют только внутри дивизионом. С «Далласом» и «Детройтом» за место в плей-офф сражаются «Тамба-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвил Предаторз».

Регулярный чемпионат, в котором клубы сыграют по 56 матчей, завершится 11 мая.

Ранее гол Павла Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон».