Британский боксер Околи нокаутировал поляка Гловацки и завоевал пояс WBO

Британский боксер Лоуренс Околи одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.

Поединок, прошедший в Лондоне на стадионе «Уэмбли», продлился шесть раундов и завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом.

В профессиональной карьере Околи провел 16 боев и не потерпел ни одного поражения. Этот нокаут стал 13-м в его карьере.

Гловацки потерпел третье поражение в карьере. Всего в его активе 31 победа, 19 из которых нокаутом. Он являлся чемпионом мира по версии WBO (2015—2016), временным чемпионом мира по версии WBO (2018—2019), чемпионом Европы по версии WBO (2015) в первом тяжелом весе.

Ранее российский промоутер Андрей Рябинский высказался о возможном боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. 20 марта Бетербиев в десятом раунде одолел немца Адама Дейнеса.