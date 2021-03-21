«Друзья не уберегли Кокорина и Мамаева»: Гатагов вспомнил о громком деле

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили тюремный срок по итогам двух драк в Москве в октябре 2018 года.

Гатагов рассказал, что в тот день мог оказаться в компании Кокорина и Мамаева, но плохо себя почувствовал и остался дома.

«Не ожидал, что будет так строго. Может, это было показательно, может, общественность хотела хлеба и зрелищ. Согласен с тем, что друзья просто не уберегли Сашу и Пашу. Наш консилиум друзей плохо сработал», — сказал Гатагов в интервью Sport24.

Напомним, Кокорин и Мамаев обвинялись в побоях и хулиганстве из-за двух драк в Москве, произошедших утром 8 октября 2018 года. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил обвиняемых к реальным срокам: братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. 17 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу.

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