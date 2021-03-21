Нурмагомедов назвал сроки следующего поединка Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Ислам Махачев проведёт следующий поединок в июне или июле. 7 марта Махачев одержал досрочную победу в бою с Дрю Добером.

«В июне или в июле бой Ислама впервые возглавит турнир. У него победная серия из семи поединков. В конце 2021 года, или в первые месяцы 2022 года он будет претендентом на титул в лёгком весе», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Нурмагомедов уверен, что поединок с участием Махачева станет главным событием турнира. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье назвал Махачева самым опасным бойцом в дивизионе.

Ранее американский боец Тони Фергюсон жестко отклонил предложение Махачева о поединке. Он отметил, что бой обязательно состоится, но будет это в 2022 году.

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