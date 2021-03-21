«С гордостью осознаю, что он следил за моим боем»: Бетербиев поблагодарил Кадырова

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку. Российский боксер выиграл у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде

«С огромной гордостью осознаю, что за поединком Бетербиев — Дейнес наблюдал глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров. Для меня большая честь чувствовать поддержку главного болельщика, который много лет рядом со мной. Сразу же после поединка Рамзан Ахматович связался со мной по видеосвязи и поздравил с победой! Искренне благодарю главу Чеченской Республики за высокое внимание к моей деятельности», — написал Бетербиев на своей странице в Instagram.

Бой должен был состояться еще в октябре прошлого года, но его переносился два раза. В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF и в первый — WBC.

Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, который объединил два пояса чемпиона мира по престижным версиям или более. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Ранее сообщалось, что Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Дайнесом.