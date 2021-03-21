ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперед в полуфинальной серии

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА в овертайме обыграл ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

Счет в матче открыл нападающий московской команды Константин Окулов. На 45-й минуте встречи «Локомотиву» 18-летний форвард «Локомотива» Павел Тютнев сравнял счет. Решающий гол был забит через полторы минуты после начала овертайма — победу ЦСКА принес Антон Слепышев.

ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая встреча состоится в Ярославле 23 марта.

В другой полуфинальной паре зоны «Запад» в противостоянии питерского СКА и московского «Динамо» пока ничья 1:1.

«Газета».Ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.