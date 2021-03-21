«Помогли ли боги? Скорее всего»: Кайшева оценила свое выступление в масс-старте

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. По итогам гонки спортсменка показала лучший результат в карьере — пятое место.

«Это было очень весело с самого начала. Как обычно, в конце сезона все гонки очень веселые. Не ожидала, что буду настолько близко к подиуму, когда уходила после «стойки». Оказывается, очень многие настреляли на ней. Помогли ли мне со стрельбой боги? Скорее всего», — сказала Кайшева в эфире«Матч ТВ».

По итогам женского масс-старта две россиянки оказались в первой десятке. Ульяна Кайшева заняла пятую позицию, уступив победителю 20 секунд, восьмое место у Светланы Мироновой.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 34.53,1 (5 промахов)

2. Динара Алимбекова (Беларусь) отставание 6,9 (6)

3. Франциска Пройс (Германия) +11,1 (6)

5. Ульяна Кайшева (Россия) +20,1 (5)

8. Светлана Миронова (Россия) +33,3 (5)

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