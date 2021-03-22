Орлов объяснил увольнение Гончаренко из ЦСКА поражением «Зениту»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем увольнении Виктора Гончаренко из московского ЦСКА. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его словам, на итоговое решение руководства красно-синих повлияло поражение в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Можно сказать, что «Зенит» помог отправить Гончаренко в отставку. Да, петербуржцы решали – и решили! – в Москве свои собственные задачи, однако и первых лиц армейского клуба можно понять. Они пережили демарш Виктора Михайловича, когда летом он уехал в Белоруссию после 0:4, но сейчас чаша терпения переполнилась», — сказал Орлов.

Напомним, что игра, прошедшая 17 марта на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов сравнил по характеру главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова и наставника красно-белых Доменико Тедеско.