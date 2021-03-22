Защитник «Спартака» Кутепов сравнил по характеру Черчесова и Тедеско

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов сравнил по характеру главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова и наставника красно-белых Доменико Тедеско. Его слова передает «СЭ».

По его мнению, у россиянина и немца нет ничего общего.

Напомним, что в данный момент столичный клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.



Сборная России 24 марта сыграет свой первый матч в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Соперником четвертьфиналистов прошлого мундиаля станет национальная команда Мальты.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.