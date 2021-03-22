«Барселона» забивает 100+ мячей в 16 сезонах подряд

В очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад».

Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей дубли на свой счет оформили Лионель Месси и Серджино Дест. Также отличились Усман Дембеле и Антуан Гризманн, огорчивший свою бывшую команду на 37-й минуте поединка.

В прошедшем матче сине-гранатовые пробили отметку в 100 голов в нынешнем сезоне. У «блауграны» подобное происходит в 16 раз подряд. Отметим, что все это время в составе клуба находится аргентинский нападающий Лионель Месси, становившийся шестикратным обладателем приза «Золотой мяч».



Лишь в дебютном для южноамериканца сезоне-2004/05 «Барса» забила меньше — 86 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.