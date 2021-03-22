Российский теннисист Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

20 марта спортсмен одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом со счетом 6:3, 6:2 на турнире в Дубае и впервые в карьере выиграл турнир АТР. Благодаря этому он поднялся с 42 на 27 место в рейтинге организации.

Лидирует сербский теннисист Новак Джокович. Второе место занимает представитель России Даниил Медведев. На третьей строчке располагается испанец Рафаэль Надаль. Также в топ-10 рейтинга АТР находится россиянин Андрей Рублев, занимающий восьмое место.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Карацева на турнире в Дубае.

Рейтинг АТР, 22 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12008 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670...

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5101...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2200...

27 (42). Аслан Карацев — 1888.