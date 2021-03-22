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Спортивные новости

«Торпедо» объявило об отставке Игнашевича

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Московское «Торпедо» объявило об уходе главного тренера Сергея Игнашевича.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 22 марта Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу.

«О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», — говорится в заявлении команды.

Игнашевич возглавил столичный клуб летом 2019 года. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Торпедо» набрало 51 очко в 31 матче. При этом московский клуб не может одержать победу в семи матчах подряд, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений с разницей в счете 2:11.

Команда занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу ее отделяют три очка. Лидируют в Олимп-ФНЛ самарские «Крылья Советов» (70).

Ранее Игнашевич прокомментировал информацию о своей отставке.

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