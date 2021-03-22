Олич подписал контракт с ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

По информации издания, экс-нападающий армейцев будет представлен команде в качестве главного тренера 23 марта.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

Действующим тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко, который возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее сообщалось, что тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий покинет команду из-за разногласий с руководством клуба.