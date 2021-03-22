Гончаренко попрощался с футболистами ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой, сообщает «Спорт-Экспресс».
Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.
По информации СМИ, следующим местом работы Гончаренко может стать «Краснодар», которым в настоящее время руководит Мурад Мусаев.
Ранее сообщалось, что хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА. Он будет представлен команде в качестве главного тренера 23 марта.