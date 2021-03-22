Онопко высказался об уходе Гончаренко из ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста наставника команды.

22 марта красно-синие объявили об уходе белорусского специалиста по обоюдному соглашению сторон.

«Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было все хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях», — цитирует Онопко «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, армейцы вместе с Гончаренко прошли предсезонные сборы и заложили много вещей, которые должны были помочь команде.

«Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним запомнится разным», — добавил тренер.

Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее Гончаренко подвел итоги своей работы в ЦСКА.