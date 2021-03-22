Василий Березуцкий останется в ЦСКА

Руководство московского ЦСКА и председатель совета директоров Максим Орешкин убедили остаться в команде тренера Василия Березуцкого, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Василий решил уйти из клуба. Но в последний момент между ним и руководством были проведены еще одни переговоры, после которых все недопонимания были устранены», — заявил источник.

22 марта с поста главного тренера армейцев был уволен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста наставника команды.