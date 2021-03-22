Гершкович высказался о приглашении Олича в ЦСКА

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказался о приглашении Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА, передает РИА «Новости».

«ЦСКА традиционно делал грамотные шаги во всех отношениях. Не знаю, что поменялось у них. Раньше в работе ЦСКА не прослеживалось опрометчивых шагов», — сказал Гершкович.

Также он отметил, что хорват не работал главным тренером, а основная работа наставника — умение создать настроение и обстановку в коллективе, но для этого нужен опыт.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта Виктор Гончаренко был уволен с поста тренера армейцев. Он возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич заявил о том, что он готов вернуться в столичный клуб.