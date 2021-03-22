Канделаки прокомментировала увольнение Гончаренко с поста тренера ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала в Telegram увольнение Гончаренко с поста тренера ЦСКА.

Канделаки отметила, что решение об отставке принято в момент, когда красно-синих отделяют всего четыре очка от места в Лиге чемпионов, что прежде всего говорит о здоровых амбициях клуба.

«Менять тренера, который либо давал результат, либо был очень близок к нему, всегда рискованно. Тем более если на замену Гончаренко придет Ивица Олич», — добавила она.

Белорусский специалист возглавлил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о возможном назначении Ивицы Олича на пост тренера московского ЦСКА.