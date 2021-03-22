Овчинников назвал лучшего российского тренера

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников назвал имя лучшего российского тренера.

«Слуцкий подкупает своей добропорядочностью, искренностью интеллигентностью, эрудированностью. Будто про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий — это вообще топ», — сказал Овчинников на YouTube-канале oSporte TV.

22 марта с поста главного тренера армейцев был уволен Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о возможном назначении Ивицы Олича на пост тренера московского ЦСКА.