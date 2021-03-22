Умар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 260, передает ТАСС .

Отмечается, что спортсмену не смогли найти соперника.



Стоит отметить, что на UFC 260 должен выступить еще один двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов. Он померится силами с американцем Джаредом Гуденом.

20 января Умар Нурмагомедов одолел в своем первом поединке в UFC казахстанца Сергея Морозова.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Люк Рокхолд заявил, что экс-обладатель титула в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов может стать тренером.