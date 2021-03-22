Названы лучшие сейвы недели в АПЛ

Названы лучшие сейвы недели в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Спасение вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса признано лучшим на прошедшей неделе.

Голкипер выручил команду после мощного удара в игре с «Тоттенхэмом» (0:2). В пятерку лучших также вошли два сейва Иллана Мелье («Лидс»), а также спасения Бернда Лено («Арсенал») и Альфонсо Ареоля («Фулхэм»).



В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», имея в активе 71 очко.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет уйти из клуба.