Соболев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой в сборной России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом петербургского «Зенита» и капитаном сборной России Артемом Дзюбой, передает «Спорт-Экспресс».

Летом 2020 года после матча Кубка России между московской и петербургской командами стало известно, что между футболистам произошел конфликт, в который был даже вынужден вмешаться главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Сейчас была рекламная съемка, и он снова начал, а я ответил. Все смеялись. О чем — говорить не буду. Все время друг друга подкалываем! Запретных тем нет. У нас сейчас хорошие отношения», — поделился футболист.

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу представила новую форму. Стоит отметить, что презентация прошла в TikTok и на «Матч ТВ». Футболка национальной команды выполнена в белом цвете, имеет на груди синюю и красную полосы, что является отсылкой к государственному флагу.