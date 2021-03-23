Наставник «Тоттенхэма» Моуринью рассказал о психологии команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о психологии лондонской команды, передает The Guardian.

18 марта «Тоттенхэм» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» со счетом 0:3. Первая встреча завершилась победой англичан — 2:0. Таким образом, «шпоры» уступили по сумме двух игр и сенсационно вылетели из турнира. А 21 марта в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Моруинью одолели «Астон» Виллу» со счетом 2:0.

«Это победа команды, которой было стыдно за произошедшее на прошлой неделе. Если тебе все равно, если тебе пофиг, это не по-мужски. Стыд – это эмоциональная реакция мужчин, которая была у игроков, и я этим очень доволен», — заявил португальский специалист.

«Тоттенхэм» идет на шестой позиции в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 48 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн высказался о победе команды над бирмингемской «Астон Виллой» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.